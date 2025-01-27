研究指保護區內江豚下降速度　反而比非保護區快

中國科學院水生生物研究所周日（26日）指出，團隊利用遙感監測和目視抽樣調查的方法，對長1,500公里的長江干流河段開展為期20年的系統分析，評估其對極度瀕危的長江江豚的保護成效，結果發現保護區內江豚種群下降速度，反而比非保護區快64.7%。

研究指出，在全球生態系統中，淡水生態系統面臨極為嚴峻的形勢，其物種滅絕速率遠高於陸地和海洋生態系統。近年來，儘管全球已建立了大量淡水保護區，但生物多樣性仍在持續下降。研究顯示，幾乎一半的江豚高密度區域和三分之二的中密度區域仍未受到保護。

此外，保護區對江豚及其生境保護效果欠佳。干流的6個豚類保護區在建立初期江豚分布密集，棲息地質量良好，在過去20年普遍經歷了嚴重的江豚種群下降和生境破壞（除2014年最新建立的南京保護區外）。與非保護區相比，保護區內的江豚種群下降速度反而快64.7%，且同樣面臨同樣嚴重的棲息地喪失、退化及人為干擾問題。

研究發現，在受到城市化和農業擴張強烈干擾的河漫灘棲息地，江豚數量顯著下降；而在干擾較少的優質棲息地，江豚種群則表現出穩定甚至增長的趨勢。這一發現明確揭示了棲息地質量對江豚生存的關鍵作用，凸顯了保護和恢復關鍵棲息地的重要性。隨着淡水生態環境的快速變化，長江干流現有保護區的分布與管理已難以有效遏制瀕危物種減少和生境退化。研究建議在《長江保護法》框架下，優先保護非保護區內未經干擾的關鍵生境，推動非淡水保護區範圍內關鍵棲息地的科學劃定和保護。