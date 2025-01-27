「賣豬仔」醜聞拖累　新春遊泰團逾半告吹

近日接連有港人在泰國被「賣豬仔」到緬甸詐騙園區，令公眾關注當地治安問題，港府亦對泰國發出黃色外遊警示，提醒市民提高警覺。有旅遊業人士指，今年新春檔期出發的泰國旅行團至少減半，前往泰國的機票價格亦未如往年般飆升逾倍，直言泰國旅遊業受「賣豬仔」事件拖累。

旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，農曆新年檔期出發的泰國旅行團至少減少一半，以他所在的旅行社計算，原本新春檔期有10多團，現時只剩下5團，部分市民改到內地或南韓旅遊。他表示，泰國一直是香港五大旅遊熱點之一，「一年365日都好多香港人去」，以往新年檔期，香港往泰國機票價格可以飆升一倍，但今年機票價格的升幅不多。他又指，泰國是最受「賣豬仔」事件影響的旅遊目的地，而緬甸向來甚少港人前往旅行，其餘東南亞旅遊點暫未見有影響。

旅遊業佔泰國GDP近11%，而去年赴泰的海外旅客多達3,500多萬人，其中中國就佔近20%。有主力接待中國客的泰國旅行社早前表示，農曆新年期間的中國團有近半取消或延期，且取消人數不斷上升，又沒有新訂單，形容若中國客不再到當地旅遊，會對業界構成大麻煩。據泰國旅行社協會估計，春節假期中國遊客或下降10%至20%。