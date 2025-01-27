一連3日打擊新界北違例駕駛7人被捕 毒男上水遇查檢太空油煙彈

一連三日在新界北區打擊酒駕及藥駕。

新界北區執法部門1月25至27日凌晨，一連三日在區內展開打擊酒後駕駛及藥後駕駛行動。

警員今日(27日)凌晨1時30分巡經上水龍琛路時，發現一輛灰色私家車形迹可疑，遂將其截停。經初步調查，警員在車內檢獲50粒懷疑太空油煙彈，並對煙彈進行依托咪酯快速檢驗測試呈陽性反應。該名30歲姓吳本地男司機涉嫌「販毒及非法銷售第一部毒藥」被捕，他現正被扣留調查。

行動中，警員深夜時分在區內設置路障，截停多輛行車不穩定的私家車，並對司機進行酒精呼氣測試。其中5名司機因未能通過酒精呼氣測試涉嫌「酒後駕駛」被捕。

此外，一名42歲姓王本地男司機因未能通過快速口腔液測試，涉嫌「在受藥物影響下駕駛」、「停牌期間駕駛」及「欠交罰款而被通緝」被捕。另外一名28歲姓田本地男司機則涉嫌「駕駛未獲牌照車輛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。7名被捕司機均已獲准保釋候查，須於2月下旬返署報到。

行動中，多名司機雖通過酒精呼氣測試，但呼氣仍然顯示含有酒精成份，警員給予各司機提示及警告，並登記個人資料後放行離去。