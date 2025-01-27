歹徒扮敍利亞軍醫稱遇恐襲　七旬婦被騙16萬新台幣

婦人被自稱軍醫的詐團騙取逾16萬元新台幣。

台灣花蓮一名70多歲的陳姓女子早前在網上認識自稱派駐在敍利亞的軍醫，因對方稱部隊遭恐怖攻擊，但家中有女兒要照顧想退伍，需支持逾16萬元（新台幣，下同，約3.8萬港元）作為退休條件給佯稱軍方的詐騙集團。詐團得手後又想索取20萬元（約4.7萬港元），陳女始驚覺有異報警。花蓮警方後來逮捕取款車手44歲黃姓女子，訊後依詐欺罪移送法辦。

警方調查，陳女在Facebook認識1名自稱在敍利亞擔任戰地軍醫的網友，對方經常噓寒問暖，並分享國外戰地生活瑣事，沒想到所謂軍醫其實由詐團經營。不到2個月，詐團就稱部隊遭恐擊，希望陳女假裝是自己的妻子出面和軍方談退休，便給對方聯繫軍中的電子信箱。

詐團見陳女上當後佯稱軍方稱，若軍醫想提早退休，需要律師費及手續費共5,000元美金（約3.8萬港元）。陳因想要幫助朋友表示願意幫忙支付，詐團便說會派代理人去取款。詐團之後又向陳女表示，還需手續費、機票費、疏通費用，要陳女人再付20萬元，但陳女認為有異，上網查詢相關訊息後，驚覺自己受騙，趕緊到派出所報案。

陳女向警方表示，自己會在台鐵花蓮站與詐團代理人面交，警員便在陳女交付款項時，當場逮捕黃女，經查黃女受詐騙集團的指示假冒代理人領取現金，訊後警方依刑法詐欺罪嫌，把黃女移送花蓮地檢署偵辦。