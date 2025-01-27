齋菜肉飯循序飽腹　三低一高營春接福

臨近新年，團年聚餐又有機會大飽口福。不過新賀年食品甜食、炸物多，令「三高」或追求健康的人，吃起來都要「就住就住」。有營養師為大家提供多個新年飲食貼士，讓大家不論團年飯、盆菜、「打邊爐」，抑或新年小食，都可以吃得更健康。另外，她又準備了五款「三低一高」的健康糕點小食，以氣炸方式代替油炸、以水果代替沙糖等，讓大家新年可與家人動手下廚，一齊「營」春接福！

團年飯食物款式多蘿蘿，但亦容易吃出「禍」，「三高」人士更可能吃到指數「步步高陞」。醫管局營養師蔡欣岐建議，團年聚餐可按照「齋、菜、肉、飯」次序，先吃高纖食物，例如冬菇、髮菜及炒菜等，以增加飽腹感，再吃肉類，最後吃小量澱粉質。

不少港人會於新年吃盆菜賀年。蔡提議可選分量較少的盆菜，例如買8人分量供10人吃，不夠再吃些炒菜等。由於盆菜汁醬高脂、高鈉，進食時宜盡量先吃最上層、較低脂的食物，如鮑魚、帶子及雞肉等。天氣寒冷，亦有不少人會「打邊爐」。若想更健康，可以自製低卡湯底，進食時亦可先吃菜類，讓湯底更甜。醬料則可選用鮮辣椒、薑、蒜及魚露等調味。

新年不少得糕品，不過賀年「三糕」高油、鹽、糖，「三高」人士更要留神。蔡提醒，新年食品如椰汁年糕、芋頭糕及蘿蔔糕等，兩片已有逾100千卡，相等於半碗飯。而油炸食品，以笑口棗為例，每100克（約20粒）已有約519千卡，幾乎超出一餐所需，故最好淺嘗，一件起兩件止。至於新年全盒，她就推介選擇無鹽果仁及乾果，注意分量攝取有助心血管健康，亦可加入低卡蒟蒻。

蔡欣岐又推介了幾款由醫管局營養師設計的「三低一高」賀年食品。第一款「甜蜜招福餅」，以芝麻、蜂蜜及香蕉等焗成，可以代替傳統芝麻糖。第二款「添運金元寶」，以「氣炸」方式代替煎炸，熱量、脂肪較低，可以取代日式煎餃，且「金元寶」外形亦非常「好意頭」。最後是富「桂」高陞，材料中加入紅肉火龍果，減少糖量，同時提供更多營養，可取代熱量較高的傳統糕點，例如馬蹄糕。