行山意外大增　HKSOS App過去一年成功協助130人

愈來愈多市民喜歡到郊野公園行山遠足，求助個案亦增加。緊急救援手機應用程式「HKSOS」去年1月推出至今一年，下載量近12萬，近5萬次使用，有53宗經程式的求助個案，協助130人。在程式推出後，逾4小時的搜救個案，按年大跌近九成。執法部門計劃日後加強程式功能，例如加入繪製行山路線，更好發揮程式的自動偵測風險等功能。

執法部門指出，使用程式的求助人，一般是錯估活動時間但已經入夜，又或者受傷。有個案由於山上手機接收信號微弱，當事人未能撥打999，就透過程式內置功能，透過文字訊息求助。「HKSOS」可協助精準知道當事人位置，加快救援工作。

程式具備自動偵測及遠程偵測等功能，具備人工智能技術的系統會綜合考慮天氣，以及活動是否超出預計時間等因素，系統會向報案中心發出資訊，評估要否介入派人搜救。「HKSOS」具備發出獨有SOS信號的功能，即使在極端惡劣或無電話信號情況下，執法部門可出動另一工具「Signal Radar」，尋找求助人位置，但暫時未需要出動該技術。程式亦有便利聾啞人士的設計，已有多於一宗相關求助個案。