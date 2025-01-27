王星案重要疑犯到案　至少騙4人赴泰拍戲2人仍失蹤

內地男演員王星在泰國被擄至緬甸詐騙園區事件中，網名「顏十六」的重要疑犯顏文磊到案，公安部周日（26日）通報，他上周六（25日）晚上回國。據媒體周一（27日）報道，顏文磊曾邀約至少10名圈中人赴泰拍戲，包括王星在內，至少有4名演藝圈從業者被騙至泰國，當中兩人獲救，兩人仍失蹤。

報道引述多名娛樂圈人士指，顏文磊曾用名「顏俊楓」、「顏君超」、「顏超」等，來自江蘇省連雲港市東海縣雙店鎮，2015年到橫店，在不同劇組擔任過群演、攝影師、錄音師、監製、導演等職位，2018年曾執導電影。他迎來自稱是泰國GMM Grammy公司和浙江顏氏天藝影業有限公司的演員統籌，以某劇組名義在群組發消息招募演員赴泰拍戲，早前獲救的王星和模特兒楊澤琪同受其邀請。

相關對話截圖曝光後，顏文磊曾辯稱自己的微信號被盜，最近一個月的事和他無關，又稱自己從沒聯繫任何人，呼籲接戲要小心，確定是不是他本人。調查發現，王星上月29日在微信群看到一則赴泰國曼谷拍攝影片的通告，遂根據通告內容添加副導演顏文磊微信，溝通赴泰拍戲事宜。王星本月3日抵泰後乘坐對方安排的車輛經泰緬邊境被送入緬甸妙瓦底阿波羅園區，隨後又被販賣至另外多個電詐園區。

中國公安部有關負責人表示，公安機關將認真貫徹落實全國打擊治理電詐工作視像會議精神，以更大決心和力度，持續發起嚴打猛烈攻勢，不斷深化國際執法合作，加強與相關國家協調配合，全力緝捕疑犯並協調解救被困者，最大限度壓縮跨境犯罪生存發展空間，堅決保護中國公民人身財產安全。公安機關提醒民眾提高警惕，加強安全防範，切勿輕信境外高薪招聘、務工訊息，避免落入違法犯罪陷阱。