外科醫生認中大授課時手機影女學生裙底　被判120小時社服令

不時接受傳媒訪問的外科專科男醫生謝得言，去年1月在中文大學擔任講師期間，涉嫌以手機偷拍一名女子的裙底。謝得言早前承認一項非法拍攝或觀察私密部位罪，今（27日）在沙田裁判法院被判接受120小時社會服務令。裁判官引述報告指，被告稱是因壓力而犯案。考慮到報告正面，被告初犯，遂以社服令刑罰結案。

47歲被告謝得言，洋名Cyrus，控罪書上報稱是醫生。根據香港醫務委員會資料，謝得言2003年註冊成醫生，2010年取得外科專科資格。他經常上鏡受訪及四出演講，有「靚仔醫生」之稱。

被告被控非法拍攝或觀察私密部位罪，控罪指他於2024年1月27日，在中文大學中央道李卓敏基本醫學大樓2樓212室，拍攝女子Ｘ的私密部位，而拍攝情況是若非遭拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得女子Ｘ同意。

案情指，當日下午近5時，被告在案發日地點講課，女事主X是學生。期間，有學生見到被告拿着手機，置放X的裙下，鏡頭朝上，懷疑被告影裙底，遂將事件告知X。獲得被告的同意下，X查看被告的手機，結果在手機相簿的垃圾桶內，發現一段拍攝了X裙底的影片。事件報警處理。閉路電視片段顯示，被告步向 X 旁邊的座位坐下，趁X挨前協助另一同學時，拿手機伸向X的裙後。被告警誡下保持沉默。

案件編號：STCC 2976/2024