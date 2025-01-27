冀盡快推第二期監管沙盒申請　葛珮帆促加快載人無人機修例

外界要求政府發展低空經濟追落後，政府早前亦已公布首批72個低空經濟「監管沙盒」試點項目申請者。身兼大灣區低空經濟聯盟創會會長的議員葛珮帆指聯盟會員申請20多個項目牽涉不同政府部門和建築物，但很多公司反映今次不夠時間申請，期望當局盡快推出第二期申請，又促請政府加快修訂載人無人機法例。

葛珮帆今日(27日)在電台節目中指出，申請期只有1個多月，申請表要求很高，但收到72份申請，成績令人鼓舞，證明市場對香港發展低空經濟很有信心和期望。她指聯盟會員申請20多個項目，應用場景廣泛，包括同醫療相關，亦有跨境運輸、地盤勘察、建築物巡檢、觀光等，形容是百花齊放。

雖然政府提出「先貨後人」，但她指很多會員或業界都認為內地以發展觀光旅遊為低空經濟重點，很多城市已經試飛幾年，正等待政府發出經營牌照，如果香港不嘗試，屆時會落後很多，因此提出申請讓當局知道市場的意願。

除了要求盡快推出第二期沙盒申請外，她又建議當局要有頂層設計，規劃不同的升降點和充電樁，亦參考廣東省，列出參與部門的清單，避免企業逐個政府部門敲門游說。她指初步的法例修訂不複雜，有信心在本屆立法會完成，未來尤其是載人無人機法例仍需要修訂，希望做得快點。

有提出申請的企業首席執行官徐開源在同一節目指申請5個試點項目，涉及在河套香港園區跨境物資運輸，以及協助漁護署用無人機巡邏非法捕魚等，期望盡快獲批。

徐預計測試時間為半年，可提供很多數據包括起落、飛行期間的情況，讓政府制定規管的政策或法律。