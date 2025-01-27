男子開車返鄉遇暴雪　國道大塞車滯留12小時

寒潮近日影響內地，河南已經出現暴雪。由於正值春運返鄉高峰，不少車主因暴雪被困路上。其中，蘇先生從北京開車回湖北十堰老家，因遇交通管制及翻車事故，結果在路上滯留了12小時。而跟他一起被困的，還有50、60輛車，而雪還一直下。

蘇先生原計劃上周五（24日）晚抵達老家，但於上周六（25日）中午12時左右，其車仍停在國道241上。他稱，上周五晚因雨雪霧，洛欒高速嵩縣站至欒川站實施管制，他於是改行國道241。由於雪不停下，路面積雪約10至15厘米，他沿途遇見一些車禍，有車輛側翻，也有樹本倒下。直到次日中午12時，他駕車大概只走了100公里。他又表示，在上斜路段，車輛即使安裝了防滑鏈也很難走，自己在路邊賣了一條防滑鏈並裝上，但中途斷了，之後又買了另一條新的。

除河南外，自周日（26日）開始，遼寧省多地出現大到暴雪，其他大部分地區有中到大雪。受降雪影響，遼寧高速公路入口已全部關閉，各部門正在全力除雪。交通部門提示，群眾出行可視情況選擇繞行國省幹線。瀋陽桃仙國際機場已累計完成跑道除冰除雪作業5次，完成飛機除冰作業58架次，出動300多人除雪。桃仙國際機場周一早上航班升降正常，第一架出港航班已於上午6時33分順利起飛。