乙巳蛇年巡遊　各花車率先亮相　熊貓主題大熱

一年一度的新春花車巡遊將在大年初一(29日)於尖沙咀上演，今年的巡遊主題為「新春如意喜樂連連」，將有共9架各式主題的璀璨花車和46隊環球表演隊伍登場表演。參與的巡遊的花車不僅有近期大熱的熊貓主題，還有首次登場的LINE FRIENDS主題等。市民屆時可於指定位置沿路免費觀賞。

旅發局、文體旅局及海洋公園共同推出的花車名為「熊貓暢遊香港號」，花車以香港6隻熊貓為主題，熊貓造型公仔每個都別具一格。花車以翠竹及香港特色建築及喜慶紅色底座作點綴，象徵熊貓家族誠邀大眾跟隨它們的足迹暢遊香港

華人家庭一向重視新年與家人團聚，國泰花車就以「家之歡聚，福滿團圓」為主題，配合揮春寄寓新年祝福。除揮春元素外，花車又以中式設計作點綴，糅合傳統及時尚，希望每個家庭都能展開歡聚旅程。同時，巡遊當日更有舞者跟隨花車載歌載舞。

深受大人及小朋友歡迎的迪士尼樂園花車以「花開迎福慶蛇年」為主題，設計加入象徵好運及快樂的梅花與四葉草，米奇、米妮、Duffy、LinaBell以及財神高飛等迪士尼人物，將化身乘客參與巡遊，沿途播放迪士尼原創新年歌《Magic is Here》，以祝大家「奇妙年年」。

LINE FRIENDS首次參與花車巡遊，以象徵新旅程的帆船作為主體，在傳統新年裝飾中注入時尚基因，配上充滿未來感的Y3K元素及燈飾，如同靈蛇換鱗，配合「閃耀蛻變賀新禧」的主題。LINE FRIENDS及minini一族亦換上賀年新衣登場，向大家送上新春祝福。

新春花車巡遊將在大年初一(29日)晚上8時開始，巡遊路線將從尖沙咀香港文化中心廣場開始，途徑廣東道、海防道及彌敦道，最後以喜來登酒店為終點。市民可在沿途免費觀賞位置觀賞巡遊和表演。巡遊開始前約下午6時左右，旅發局亦會安排多個團體呈現雜耍、魔術、舞蹈及街頭音樂表演為巡遊路線沿途觀眾炒熱氣氛。