菲擬起訴破壞海洋環境　華強調加強保護南海

中國海警局周日（26日）舉行海上執法專題訪談活動，介紹去年開展海上維權執法的情況及今年相關計劃。針對近期部分外媒炒作南海生態環境問題，中國海警局新聞發言人劉德軍說明中國海警保護特別是南海海域生態環境的情況，強調下一步將繼續加強海洋生態環境保護，強化重點海域巡航執法，規範完善航空巡查，推動衞星遙感等手段深入運用，及時發現查處破壞海洋資源和海洋生態環境的違法行為。

菲律賓司法部門日前宣稱，菲方即將選定一個國際平台，以涉嫌破壞海洋環境為由起訴中方。劉德軍回應指，中國海警以保護海洋生態環境為己任，加強重點海域、重點時段和重點目標巡邏管控。中國海警局每年都聯合多部門部署開展「碧海」專項執法行動，嚴打非法捕撈、非法傾廢、獵捕珍貴瀕危野生動物等行為。中方去年統籌運用艦、機、人等力量，構建起陸岸巡查、海上巡航、空中巡視立體監管模式，特別在南海海域加大打擊力度，全年共查獲500多艘各類違規船舶，發現並驅離外籍「侵漁」漁船逾1,700艘次，查扣15艘，查獲一艘涉嫌電魚的外籍漁船，破獲一宗外籍漁船獵捕珊瑚案件，查扣1,200多株活體珊瑚和大量的死體珊瑚硨磲。

針對菲律賓船隻日前侵闖南沙群島鐵線礁附近海域，企圖非法登礁並採集沙樣，中國海警局同日發布此次反制行動的現場證據。當中顯示，菲公務船試圖從中國海警艦艏駛過，嚴重干擾其航行，又企圖以危險方式礙航並以艦艏衝撞。中國海警艦船也吊放執法艇進行針對性攔截，挫敗菲方圖謀。中國海警局執法部部長張建明指出，中國海警去年首次派出直升機隨艦艇編隊赴太平洋、北冰洋執行公海的漁業執法，也派出海警巡邏機和艦載直升機赴西沙群島、黃岩島的領海及周邊海域執法，這種立體巡航的模式明顯提升中國海警整體的執法能力。