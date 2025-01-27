入境處去年月均截57名假難民　2219名免遣返聲請人士被遣送

本港假難民問題禍港不絕，入境處處長郭俊峯今日(27日)在記者會上表示，去年月均截獲57名假難民，並遣送2,219名免遣返聲請不獲確立者離港。該處亦實施預先通報乘客資料系統，以及加快審核免遣返聲請等措施以打擊非華裔人士的偷渡情況。

對於打擊非華裔偷渡客，郭俊峯指出，去年每月平均截獲57名非華裔非法入境者，較2023年10月高峰期的364名，大幅減少84%；入境處在去年亦實施預先通報乘客資料系統(預報系統)，以阻截包括潛在的免遣返聲請人等不受歡迎人士來港。預報系統規定航司為旅客辦理來港航班的登機手續時，須透過預報系統向入境處傳送來港航班及其乘客的預報資料，並按照預報系統發出的指令允許或不允許某旅客登上來港航班。該預報系統的完全實施將分階段進行，並設約12個月的過渡期。

郭續稱，去年入境處已遣送2,219名免遣返聲請不獲確立者離港，較2023年上升24%。自更新遣送政策實施至去年底，入境處共遣送了4,070名聲請不獲確立者離港，當中314名根據更新政策遣送離港。該處就超過2,700宗免遣返聲請作出決定；而尚待入境處審核的聲請於去年年底約有850宗。在統一審核機制下，超過95%被入境處拒絕的聲請人會就決定提出上訴。而截至去年底，約有750名聲請人提出的上訴

此外，入境處去年共進行了17,906次反非法勞工行動，拘捕了4,172名非法勞工及513名本地僱主；當中針對打擊非華裔非法勞工的行動，則共拘捕了444名非華裔非法勞工及146名聘用非華裔非法勞工的本地僱主。僱用非法勞工是嚴重罪行。一名洗碗服務公司持牌人因僱用非法勞工於去年2月被法庭定罪並判監19個月。