踢拖上陣無檢查裝置　載女客玩滑翔傘致骨折　男警被勒令辭職認罪候判

一名男警兼任滑翔傘教練，2023年經社交平台「小紅書」認識一名女子，及後在一餐晚飯期間為對方上了一課「滑翔傘理論課」後，便帶她到馬鞍山昂平。被告沒有檢查裝置，及說明應變措施的情況下，即載女子玩雙人滑翔傘，結果數秒後安全帶鬆開，兩人墜坡，女乘客受傷。涉事男警被控一項疏忽導致或允許航空器危害他人安全罪。他今日(27日)在荃灣法院(暫代區院)認罪。辯方提及，本案為首宗以《民航法》檢控的案件，被告事後被勒令辭職，失去警隊工作，深感後悔。法官把案押後至2月17日判刑，待索取被告的背景報告和社會服務令報告，被告准保釋候懲。

被告袁偉傑，曾經任職警察及滑翔傘教練。他今日承認控罪。控罪指，被告於2023年10月2日，在香港，作為雙人滑翔傘的飛行員，疏忽地致使或准許滑翔傘危及他人，即該滑翔傘的乘客張藝琦。同意案情指，2023年6月，女事主張藝琦透過「小紅書」，聯絡自稱滑翔傘教練及警員的被告，表示有興趣學玩滑翔傘。被告說事主無需支付學費，但要經他買所需用具。2023年9月，被告與事主共晉晚餐，期間為事主上了「滑翔傘理論課」，被告聲稱自己是美國三角翼及滑翔傘協會註冊教練。惟實際上，當時被告已被停牌。兩人相約在10月2日玩滑翔傘。

案情續指，10月1日，事主透過即時通訊軟件WhatsApp問被告有何需要準備，被告回答沒有。翌日，兩人在馬鞍山昂平見面，被告提供了頭盔給事主，便用雙人滑翔傘載事主起飛。被告沒有說明任何事前準備、升降或緊急情況下的應變措施，也沒有檢查裝置。結果，起飛後數秒，安全帶即鬆開，兩人墜落附近斜坡。事主由飛行服務隊送院治理，右腳踝嚴重骨折，接受了4次手術，康復後右腳踝活動能力嚴重受損。2024年5月被告被捕。調查發現，意外成因包括被告沒檢查是否所有安全帶皆繫上吊具，案發時被告穿着拖鞋。

案件編號：DCCC867/2024