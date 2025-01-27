寓祥瑞降臨孕育人才　北都兩屋邨命名「鳳凰嶺邨」及「古雋邨」

發展局早前舉辦「北都屋邨命名」比賽，收到近3,000位參賽者提出逾5,300個命名建議，當局今日(27日)公布得獎命名，其中粉嶺北公共屋邨的得獎命名為「鳳凰嶺邨」，古洞北公共屋邨的得獎命名則為「古雋邨」。得獎命名會被房委會考慮採納為相關屋邨的中文名稱，兩名得獎者各獲3,000港元獎金。

由發展局北部都會區統籌辦事處主辦、香港房屋委員會協辦的「北都屋邨命名」，去年8月1日至9月15日舉行，當局合共收到近3,000位參賽者提出逾5,300個命名建議，其中粉嶺北第15區東公營房屋屋邨的得獎命名為「鳳凰嶺邨」。命名解說指，粉嶺被梧桐河環繞，而梧桐河舊稱鳳溪，加上鳳凰會在梧桐樹上棲息，所在之地有祥瑞降臨的寓意。

此外，古洞北第19區公營房屋屋邨的得獎命名則為「古雋邨」，其中「古」字代表古洞，「雋」字代表傑出，寓意古洞發展蓬勃，居民安居樂業，孕育傑出人才。得獎命名會被房委會考慮採納為相關屋邨的中文名稱，兩名得獎者各獲3,000港元獎金。

古洞北及粉嶺北兩個公共屋邨，預計在2026年2027年分階段落成入伙，屬新發展區首批落成的公共屋邨，合共興建18座住宅，提供約1.51萬個租住單位，容納約3.8萬人。當中古洞北用地可興建12座住宅，提供約9,000個公營房屋租住單位，容納約2.3萬人。至於粉嶺北用地則可興建6座住宅，可提供約6,100個公營房屋租住單位，容納約1.5萬人。