促問責官高級公僕等劃一減薪5.5%　政黨反對削2蚊乘車優惠

面對千億港元財赤，有政黨建議政府應展示決心，建議問責官員、高層公務員、行政會議成員及立法會議員劃一減酬5.5%，同時設2年公務員人手凍結及定5%人手精簡指標。至於2蚊長者乘車優惠，該政黨認為政策是對長者的尊重，不同意削減。

有政黨就下月政府財政方針制訂約20頁建議書，涵蓋了開源節流及社福政策。該政黨認為政府應開源節流，但不宜一刀切，否則或令部分人失業或影響社會福利。該政黨又認為現時政府發債是「先使未來錢」、「下一代要還」，認為發債度日的做法不可取。

就公務員減薪的討論，該黨副主席黃俊瑯認為政府要展示改善財赤的決心，因此建議問責官員、高層公務員、行會成員及立法會議員劃一減薪5.5%，同時設2年公務員人手凍結及定5%人手精簡指標，讓政府反思能否提升效率、減少人手。該黨主席、社福界議員狄志遠則認為支付資助機構的高層人員、議員及行政會議成員同樣可考慮減薪，認為減薪不會對相關人士構成生活壓力。

立法會財務委員會主席陳振英去年底曾在年結記者會中表示，減薪銀碼對於財赤只是「九牛一毛」，又認為做法會令其他機構的高層管理人員，擔心是否要效法減薪。狄志遠指5.5%只是平衡過去兩年加幅，有指過往公務員逆市加薪令社會嘩然，認為他們要共同承擔。他續指市場上部分人士已被減薪，反問：「（如果）有錢賺點解唔加？」黃俊瑯則指建議只是讓政府展示「決心和承擔」，不擔心市場效應。

在社福政策方面，該政黨「堅決反對」削減長者乘車優惠，期望別在長者身上開刀。狄志遠認為乘車優惠能能延緩長者退化，留意到現時長者更活躍，精神健康較佳。但近期政界、學界均有建議獲優惠設限，或將受惠年齡由現時60歲或以上人士，恢復至65歲或以上長者，日前亦有泛民政黨調查稱有半數人同意。

被問到長者乘車優惠是否「一點也不能少」，狄認為政策體現社會對長者貢獻的尊重，應參考綜援，不論貧富發放。他形容長者乘車優惠是「投資」，舉例或有長者因乘車優惠而出門做兼職，不申領綜援、減少政府支出；又舉例削減優惠或令他們身心靈健康轉差，反而依賴其他社會服務。他認為優惠或帶來回報，假如削減便是「投資失利」。