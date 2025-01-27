去年12月出口按年升5.2%　進口跌1.1%

政府統計處今日(27日)發表的對外商品貿易統計數字顯示，去年12月份本港整體出口貨值按年升5.2%，而進口貨值則下跌1.1%。政府表示，展望未來，外圍的不確定因素，特別是貿易摩擦，可能會壓抑香港的出口表現，政府會密切留意情況。

統計處表示，繼去年11月份錄得2.1%的按年升幅後，去年12月份商品整體出口貨值為4,067億港元，按年上升5.2%。同時，繼去年11月份錄得5.7%的按年升幅後，去年12月份商品進口貨值為4,412億港元，按年下跌1.1%。去年12月份錄得有形貿易逆差345億港元，相等於商品進口貨值的7.8%。

整年來說，去年的商品整體出口貨值較2023年上升8.7%，商品進口貨值上升6%。去年錄得有形貿易逆差3,797億元，相等於商品進口貨值的7.7%。經季節性調整的數字顯示，去年第4季與去年第3季比較，商品整體出口貨值下跌1.1%，商品進口貨值下跌0.6%。

政府發言人表示，去年12月商品出口貨值按年繼續增長。輸往內地的出口明顯擴張，輸往歐盟的出口轉升。輸往美國的出口進一步下跌。與此同時，輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。展望未來，外圍的不確定因素，特別是貿易摩擦，可能會壓抑香港的出口表現。不過，國家推出多項提振內地經濟措施應能提供支持。政府會密切留意情況。