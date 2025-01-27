去年第三季錄7宗醫療風險警示　包括2宗病人體內遺留物料

醫院管理局今日(27日)出版新一期《風險通報》顯示，去年第三季，即7月至9月期間，共呈報7宗醫療風險警示事件，分別是4宗錯誤部位施行程序個案，包括3宗神經阻斷及1宗眼部激光治療；另有2宗手術/介入程序後遺留工具或醫療物料在病人體內的個案；以及1宗產婦因自身危疾(肺動脈血管栓塞)分娩後不幸死亡個案。此外，根據重要風險事件類別呈報的個案則有14宗，包括11宗藥物事件及3宗錯誤辨識病人身分。

其中1宗手術/介入程序後遺留工具或醫療物料在病人體內的個案，涉及一名男病人接受睪丸切除術及切開引流術後，左陰囊中遺留一條石蠟紗布。病人轉院後經檢查發現左陰囊有疑似手術材料，但仍按計劃繼續治療，直至2個月後，患者陰囊有分泌物並自行刺破陰囊，發現傷口處有白色物質，最終從病人傷口處取出2塊石蠟紗布碎片。

另一宗遺留工具或醫療物料個案，涉及一名右前臂骨折入院的女病人，在接受切開復位固定手術後經X光檢查發現，幹骺端有一個微小的顆粒狀物質，疑似有「克氏針」(K-wire)碎片殘留。經討論後，病人選擇保守治療。

就有關事件，醫管局已經深入檢討及分析事件根源，從中汲取有關病人安全的寶貴經驗，透過《風險通報》季刊讓醫護人員分享個案和相關改善建議，防止日後再發生同類事件。