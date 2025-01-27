大仙靈籤指點運程　文君賣酒辛苦得財

龍年將近尾聲，眨眼間又快到農曆新年。東方傳媒機構按傳統擇吉日赴黃大仙祠為本港求籤，仙師賜予蛇年港運一支48籤中平籤「文君賣酒」，反映香港輝煌的時光一去不復返，只能埋頭苦幹為兩餐，寄語港人要靈活變通。

大仙為香港總體運程，賜第48籤中平籤「文君賣酒」，籤文為「繡閣聽琴自起思，改妝夤夜最歡時，可憐沽酒臨邛市，才子佳人兩下廚」，玄學家吳奇雲分析指，文君生在大富之家要改嫁給窮書生，拿到香港的環境來說，接下來大家會比較辛苦，沒有以前的好景，要嘗試自己親力親為去做事，辛苦會得財。本港結業潮會持續，大公司、大型飲食行業要留意，但如果是小型店舖還是可以維繫，提醒一來要變通、二來不要太過於天馬行空，要踏實做事。

本港陷入千億財赤，市民憂慮坐食山崩。大仙為港府來年的施政賜第40籤下下籤「伯牙碎琴」，吳奇雲分析指，現在身處香港的人，其實不太在乎現在的施政，覺得已經沒意思了，「我都不再彈琴了，當地不開心的人比較多」，所以怎樣施政都是聽不入耳。他稱，不是太懂得衡量那件事的好壞，或者他們真的沒甚麼興趣，寧願自己做好自己的事，所以接下來政府的施政，對本地的作用聊勝於無。

說到底，求官不如求己，與其希望港府大發慈悲打救，不如自求多福，自己想方法脫困。