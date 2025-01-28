29歲男子緬甸獲釋返港 專責成員1人留泰跟進餘下個案

一名29歲男子在緬甸遭禁錮從事非法工作，昨日(27日)深夜由當局專責小組成員陪同從泰國返港。

當局在傳媒記者會上表示，一直非常重視港人在東南亞國家被禁錮從事非法工作的個案，上周二(21日)當局獲悉該名男子在緬甸獲釋抵泰國後，專責小組成員隨即趕赴泰國爭取該男子回港。並感謝涉事國家相關部門多方面對事件高度重視，並提供支援及協助，尤其泰國方面的人性化處理，將程序壓縮至幾天完成，令該名港人能盡快回港。

當局指，獲釋港人能於曆新年前回港與家人團聚，感到十分興奮，並引述事主稱，感謝當局親赴泰國協助，事主表示「很久沒說廣東話」，回港後要慶祝一番，更打趣地向成員介紹餐廳。

當局續稱，仍有10名港人未獲釋，所以專責小組與泰國司法部轄下專責打擊販運人口部門的首長保持溝通，重點跟進餘下個案，因此當局專責小組仍有一名成員留守曼谷，爭取其餘10名被困港人盡快回港。為免影響日後行動，現階段未能透露更多細節，不過，相信當局背後的工作及努力，一定為更多港人獲釋創造有利條件。