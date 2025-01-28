買聯署為郭台銘助選　的士工會理事長囚9個月

台北市的士工會理事長唐文龍等人，涉嫌於2023年向同行及親友大肆收購聯署書，為鴻海集團始創人郭台銘助選台灣地區領導人。台媒周一（27日）報道，台北地院以交付賄賂罪判處唐男有期徒刑9個月，併科罰金50萬元（新台幣，下同，約12萬港元），罰金得易服勞役，褫奪公權3年，緩刑3年。其他6名同案被告各判2個月至8個月不等有期徒刑。

案情指，唐男2023年起通過友人收集聯署書，先以10萬元（約2.4萬港元）收購200份聯署書，再以5萬元（約1.2萬港元）收購100份聯署書，總計取得300份聯署書。另外，唐男還以無償或每份500元（約120港元），自行向親友收集80至90份聯署書，總計共獲取380多份聯署書。然而，由於所有聯署書不符所需格式，最終均被唐男銷毀丟棄。

檢方調查發現，唐男曾在2023年9月參加由台北市北投區里長蘇府庭主持的聚會，蘇府庭希望幫忙為郭台銘收集聯署書，事後會再答謝，唐男於是一廂情願認為收購聯署的「答謝」是金錢的報酬，遂決定自己先出資收購聯署書，事後再向蘇府庭索取報酬。