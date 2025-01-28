防疫勿做騷　專注改善醫療制度

新冠疫情似有曙光，但流感則來勢洶洶，港人今年仍被疾病纏繞，沒完沒了。仙師為本港衞生狀況賜予中上籤「魯班伐木」，籤文提到魯班訓令門徒，切勿亂砍亂伐木材，否則只會浪費力氣。玄學家分析指，相關籤文屬「病籤」，未來一段時間會更多人病，另一方面指官員無謂「做騷」搞清潔運動，應專注改善醫療制度，直言今年健康方面「會麻煩啲」。

第3籤「魯班伐木」的籤文是「牛山之木皆常美，獨惜斧工盡伐他，大器大材無足用，矩規不準怎為槎」。《黃大仙靈籤正解》指，魯班訓令門徒，切勿亂砍亂伐木材，因過度伐木會把林木茂盛的牛山變成荒山，暗示即使原本條件有利，但若處理失當，令優勢盡失，到急需時便一無所有。

玄學家吳奇雲分析指出，此籤屬於「病籤」，仙師賜下此籤意味今年「會容易病」、「會麻煩啲」，今年二黑病星到中宮，整體患病情況會更嚴重，會有更多流感個案或其他疾病，當中以春天情況，預示2至4月會較令人擔憂，年中開始會有好轉。仙師又指點當局，如要防範疫情，做事無謂乏力，不應浪費資源在無謂的地方，切勿做掃地、全城清潔等「門面嘢」，應專注改善醫療制度。

事實上，衞生防護中心於月初表示，據最新監測數據顯示，本港已進入流感季節。至於會否出現新傳染病或新冠再度肆虐，吳奇雲指籤文提及到樹林伐木，即有很多問題、很多病需要處理，仙師提示政府要集中資源處理，又預示今年會有不同的疾病或流感。