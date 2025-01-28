樓股浮浮沉沉　蛇影幻變真　投資勿瞓身

港府撤辣減印花稅後，樓市仍浮浮沉沉，各個發展商盈警；股市去年一度升4000點，但升幅顯著收窄，至今只在2萬點波動。仙師𧶽中吉籤「杯中弓映」，原引伸所見的兇險只是幻象。不過玄學家指出，2025年為蛇年，套入此籤便改解「蛇影變真蛇，飲埋落肚添」，意思市況兇險，流傳的壞消息會成真，風險處處，尤其虛擬資產更容易出事，因此市民不宜存僥倖之心，投資不「瞓身」自然能「否極泰來」。另外，人工智能(AI)愈來愈成熟，仙師寄語「人定勝AI」，短期內未成熟難取代人。

第80籤「杯中弓映」籤詩「飛觴對舞幾時賒，弓影橫杯悞食蛇，猜透詩中元妙訣，泰來否極事無差」。《黃大仙靈籤》正解寫到，此籤故事為杯弓蛇影的故事，古人樂廣有朋友經常到其家喝酒，但後來再沒拜訪。樂廣追問下得悉，朋友在其家中喝酒時發現杯中有蛇，喝酒後便患病。樂廣回憶當時家中掛有角弓，因此再邀請友人到訪，並坐在原先的位置喝酒，並告知真相，朋友才豁然意解。

玄學家吳奇雲表示，此籤景象兇險，尤其今年是蛇年，對應籤文時蛇影會變真蛇，即是我們多時以為是假象的消息，隨時有機會變真實，因此危機處處，今年跌多過升。吳又說，虛擬資產在蛇年風險更高，而不論股市、樓市等，人人都見到「蛇影」，但仍心存僥倖，希望入市賺錢，但仙師則提醒會隨時「瀨嘢」。他提到，市民投資時要注意風險，「好市時可玩一陣」，但長期一切皆虛幻，不瞓身自然「泰來否極事無差」。

另一方面，人工智能愈來愈成熟，生活各層面都陸續應用，近期又出現深偽詐騙等，仙師賜下第74下下籤「朱買臣分妻」。籤詩「回憶當年運蹇時，夫妻反目兩分離，名題雁塔歸來候，覆水馬頭時否悲」。漢代讀書人朱買臣至40仍未中狀元，一事無成，妻子亦離他而去。後來朱獲推薦當官，妻子望復合，但朱買臣把一盆水潑在地上，並叫妻子若能把水都收回到盆裏，便可復合，亦是「覆水難收」的故事。

吳奇雲指出，仙師之意在於人工智能不斷發展，已覆水難收，AI取代部分人的工作必然會發生，但AI仍未成熟，而且人類亦會進步，亦有意識、感情，始終會主導社會「人定勝AI」。他又說人們毋須過分擔心AI詐騙，只要提高警覺便可。