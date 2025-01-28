大型設施甩轆捱轟　累積經驗逆轉厄運

盛事、啟德郵輪碼頭去年「甩轆」不斷，文化體育及旅遊局長亦被撤換，隨着今年啟德體育園等落成啟用。仙師為來年旅遊賜下中吉籤「司馬相如題橋」。玄學家指出，仙師意思首次啟用的設施難避冧檔甩轆的命運，就如司馬相10年寒窗苦讀才見獲重用，要不斷嘗試累積經驗改善，搞手要有胸襟聽意見及不斷嘗試。至於「甩轆」10多年的啟德郵輪碼頭在捱批下有望做得更好。

第49籤「司馬相如題橋」籤詩「十年窗下苦功成，有志難舒願不輕，試看題橋十三字，生平心誓確鍾情」。此籤西漢古人司馬相如相傳寒苦讀十年，卻一直不得志，經過大橋時題下「他日若不乘高車駟馬不過此橋」十三字，象徵其堅決之心。及後他的確得到賞識，並經過大橋回家。

玄學家吳奇雲表示，此籤意象顯示「甚麼事永遠首次不成功，第二次才成功」，因此過往「冧檔」、「炒粉」不斷的項目，或興建逾十年的設施，例如啟德郵輪碼頭，今年便會做得好一點，但今年新項目則仍然會繼續「甩轆」捱批，提醒負責旅遊的官員及活動主辦單位要有胸襟接受批評，敢於再嘗試，自然會受人賞識。因此吳相信，今年正式開幕的啟德體育園啟用初期會較受批評，運行一段時間，暢順後自然水到渠成。