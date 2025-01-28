新一年多水險　外遊忌往東邊

近期飛機意外不斷，南韓濟州航空的空難更有過百人喪生。仙師賜予第59籤下下籤「吳王寵西施」予交通事故。玄學家指意外事端較多在海外，籤詩揭示較多水險，需小心水路交通；駕車經過河邊應慢駛防墮河，亦提醒不應爭先恐後，又建議新一年要避免到東邊外遊，乘搭大型航空更舒適放心。

第59籤「吳王寵西施」的籤文是「澣溪紗女美無雙，媚至吳王國破亡，最惱東施效顰笑，山雞豈可勝鸞凰」。《黃大仙靈籤正解》指，越國與吳國於春秋時代是世仇，越國幾乎被吳國所亡，後來越國向吳王獻西施，所以與吳國議和。吳王夫差得西施後，荒淫迷亂，終被越王所亡。

早前南韓空難造成179人喪生，市民搭飛機時少不免會感憂心。玄學家吳奇雲分析指出，此籤屬下下籤，要萬事小心，今年東面問題或較多，可考慮避免到東邊國家旅遊，同時應選搭國際性航空公司、遠程廣體客機等。

吳奇雲又指，今年交通安全未必有太大問題，不過涉及地面交通的問題較多，特別是要留意水上安全，其中「澣溪紗女美無雙」揭示要留意水上問題，會有較多水險，如果涉及坐車經過海邊河邊就要小心駕駛。