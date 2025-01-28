中美持己見　貿易戰難免

特朗普展開第二個美國總統任期，他未上任前已揚言要對中國加徵關稅，中美關係隨時「凍過水」。仙師就賜予第24籤下下籤「秦琼賣馬」，寓意中美關係如同「座中無客」，未必會打打殺殺，但言出必行，各持己見，料美方繼續加關稅，中方亦會反制，無日無之。仙師又就中國運勢賜第46籤「左慈戲曹」，玄學家說中國會積極招攬外資，但仍受制外圍因素，發展受限。

第24籤下下籤「秦琼賣馬」的籤文是「詩酒琴棋可解愁，座中無客樂難休，或彈或唱誰知美，吟飲須多亦是憂」；第46籤「左慈戲曹」的籤文是「黃柑數盒獻曹公，剖看原來肉盡空，怒動奸雄揮鐵斧，奔忙身入萬羊中」。《黃大仙靈籤正解》指，「左慈戲曹」典故出自東漢術士左慈，有日曹操宴請賓客，左慈表演後竟惹曹操猜忌，把他囚禁起來。至於籤詩中，左慈因戲弄曹操而被追殺，意喻不要借戲弄別人來顯示自己的才華。

玄學家吳奇雲分析稱，第24籤重點為「座中無客」，即中美關係會各自表述，例如美國稱會加關稅，但中方一定反對，兩國最終只會各自表述立場，無法吸收對方的訊息，做事亦不會理會對方感受，直言「講咗（例如加關稅）就會做。」至於雙方關係，未必會到打打殺殺地步，但雙方會言出必行，各持己見，料美方繼續加關稅，中方亦會反制，無日無之。

中國於經濟上或會給予別國一些優惠，會盡力做到最好，但到後期或會有被追殺的情況，例如涉及加稅或失去最惠國待遇，籤文指中國今年經濟會受外圍影響，國內的情況慢慢會變好，但或多或少發展會受限。籤文又指，外國公司到內地投資時，未必可達到他們心中的目標，提醒到中國投資的外企小心，不過對中國而言，或會增加其利益。

本港方面，目前有1,400間美國公司，較前一年增加9%，港府指中美及港美之間一直在貿易方面有合作，本港奉行自由和開放貿易，而美國在兩地之間的貿易一直享有很多好處，美國對香港的貿易順差過去10年達2,700億美元。