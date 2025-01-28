特朗普新官上任　助平息戰爭

國際戰雲密布，仙師就戰火問題賜第69籤中籤「韓文公祭鱷魚」，寓意世界上有「新官上任」，或與美國新任總統特朗普上任有關，可平息一切國際戰爭，料俄烏戰爭、以巴衝突有望平息。

第69籤「韓文公祭鱷魚」的籤文是「忠義存心官十載，年豐民樂惠難忘，鱷魚毒害都能息，禱告長江北海王」。此籤古人韓愈父母早亡，25歲考取進士，但其性情耿直忠厚，更發表評論惹怒唐憲宗，終被貶為潮州刺史。當時潮州沿海一帶常有鱷魚出沒傷及人畜，韓愈就寫了一篇「祭鱷魚文」向上天禱告，勒令鱷魚遷移，自此中國沿岸再不見鱷魚蹤影。

玄學家吳奇雲分析表示，即有新官上任或可平息戰火，國際上有新領導人出現，可慢慢平定戰火，未來幾年戰火不會太嚴重。籤文提到世界上有新人「坐正」，就可平息世界紛爭幾年，或與美國新任總統特朗普上任有關。

事實上，國際戰火在特朗普上任前夕已有平息迹象，以色列和哈馬斯較早時達成停火協議，協議分3階段，最終以軍將逐步撤出加沙，有望結束戰事。最終以哈停火協議於1月19日生效，哈馬斯在上周六（1月25日）釋放了第二批被扣押在加薩地帶的以色列人質；哈馬斯亦在停火協議生效首日，釋放了3名以色列女人質，換取以方釋放90名巴人囚犯，預計哈馬斯在首階段停火，合共釋放逾90名人質。