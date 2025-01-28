財赤政府工程分優次　北都公路勘查研究撥款大減4成

本港面對千億財赤，政府未來有多項基建推行，需分優次開源節流，減輕財政負擔。北都公路工程勘查研究撥款，政府計劃下月提交立法會申請，路政署表示，經精簡程序、優化走線及善用創新技術後，研究費用將由原來逾11億港元，大減四成至約7億港元。亦會優先推展長約7公里的新田段，規劃工作時間由原來的38個月，減至25個月。

路政署解釋稱，在精簡程序方面，優化走線的相關程序，可由原來的6個月，縮減一半時間至3個月，而環評程序亦由需時兩年減至15個月。因此，新田段的規劃工作，可由需時38個月縮減至25個月完成。至於勘查費用預算可減少近4成，原因是回標價較預期低，顧問技術建議書中提到引入「轉體式施工法」等創新技術減省人手及成本，加上原本的隧道路段減少，需要的土地勘測工作數量亦減少。

北都公路全長23公里，優先推展新田段，是因應推算新田公路在2036年或之前，將出現擠塞情況，有關路段交通需求最迫切。若勘查費撥款獲立法會通過，新田段主體工程預計2029年可全面展開，並在2036年或之前分階段通車。