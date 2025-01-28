DeepSeek遭大規模惡意攻擊　美料AI競爭激烈

中國初創企業幻方量化以低成本開發的人工智能（AI）模型DeepSeek（深度求索）引起市場關注，惟周日和周一（26和27日）均傳出當機，該公司周二（28日）凌晨再發布新的開源多模態AI模型Janus-Pro。美國總統特朗普表示，DeepSeek冒起對美國業界敲響警號， 必須集中精神競爭以獲勝。

DeepSeek一連兩天傳出當機災情，很多用戶反映無法登入或註冊，或無法進行對話。DeepSeek回應指，由於近期其線上服務受到大規模惡意攻擊，為持續提供服務，暫時限制了+86手機號以外的註冊方式，僅支持中國手機用戶註冊，目前已註冊用戶已可以正常登錄和使用。

白宮人工智能及加密貨幣事務主管薩克斯（David Sacks）周一首度回應DeepSeek橫空出世，指該華企的成功顯示AI競爭將非常激烈，亦證明總統特朗普推翻上屆拜登政府有關限制AI美企行政命令的做法正確；又稱對美國充滿信心，但不能自滿。美國晶片巨頭英偉達因DeepSeek股價受重挫，發聲明指DeepSeek的進步代表英偉達晶片對於中國市場的可用性，而DeepSeek未來需要更多英偉達晶片。