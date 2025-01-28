春節寵物寄養供不應求　價格飆升與住酒店相約

臨近農曆新年，內地不少市民啟程回鄉過年，家中飼養的寵物卻成為一大難題。內媒周一（27日）報道，寵物寄養行業日漸興起，上海和湖北武漢等多地的相關行業更在春節期間價格翻倍，甚至供不應求，有專家呼籲當局應該加強監管明確標準。

報道指，上海有市民打算在春節期間回家鄉探親，尋找寵物寄養服務，發現春節期間價格竟從平時每天170元（人民幣，下同，約182港元），飆升至每日300至400元（約322至429港元），部分更與住酒店價格相約；湖北武漢亦有相關服務在節日期間，從一天138元（約148港元）上升至238元（約255港元），整個假期需支付約2,000元（約2,146港元）。相關服務大多包括提供寄宿、餐飲，24小時監控，部分加錢亦能包括陪玩、打理儀容等。

有專家認為，隨愈發多市場主體參與，寵物寄養行業競爭日趨白熱化，其發展不能無序無度，監管既要保持一定彈性，更要制定相應行業標準和規範，明確服務的內容、要求和限制，包括寄養環境硬性要求、寵物照顧一般標準、應對突發安全措施等。