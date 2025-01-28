本港唯一共享單車品牌　LocoBike聚焦社區　合作推動低碳出行

註冊用戶逾60萬，每日使用人次過萬的全港唯一共享單車品牌LocoBike，自2017年起致力推廣「城市單車 綠色出行」理念，並提供可管理式的共享微出行（Micro-mobility）服務，透過多元地區服務將環保交通連接社區，解決市民出行「最後一哩路」的問題。近年，更開展多項社區合作計劃，包括設立共享單車專用泊位、轉乘計劃鼓勵綠色出行以及免費成人單車班等，再配合其「資源共享」的環保理念，LocoBike於《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓企業大獎 2024」榮獲「超卓可持續交通創新企業大獎」。

LocoBike業務拓展總監李泳姍（Wing Li）道：「作為本港唯一共享單車品牌，LocoBike專注香港微出行服務，現時於全港投放約10,000輛自研共享單車，並將其放置在有完善單車徑覆蓋區域，透過手機應用程式為香港市民提供方便快捷、綠色低碳的單車自助租借服務，既解決『最後一哩路』問題，也減輕城市交通壓力及空氣污染。」目前，單車已發展至第七代，全面使用隱藏式智能鎖，不但輕身，還減低開鎖、上鎖延遲或失敗的問題；而車籃亦加深加寬，容量更大，方便儲物，讓市民輕輕鬆鬆出行。同時，設立巡邏小隊定期為共享單車「體檢」，若出現問題便及時送廠維修，保障用戶騎行安全。對於今次獲獎，Wing表示：「過去一年我們還推出了許多社區合作計劃，令共享單車更普及化，融入社區及市民生活。未來，LocoBike會一直致力於為社區提供更規範、更高效的共享單車管理服務，進一步推動綠色出行和智慧城市建設。」

共享單車具備「資源共享」及「綠色低碳」兩大優勢，一面世便掀起熱潮，不過初期部分公司為爭市場「亂投」，以及使用者為貪方便「亂放」，令共享單車冠上「阻街」稱號。Wing指LocoBike反而最初採用「輕投放，重管理」的營運策略，並根據回收數據進行科學投放，又設巡邏小隊配合自研AI Engine大數據分析和智能調配系統，於各區安排隊員每日巡視違泊黑點、處理投訴、整理區內共享單車，避免大量或長時間閒置的單車集結而造成阻塞。同時，Loco App亦設立賞懲機制，如果用戶於紅色、橙色禁泊區域停泊，或是在黃色禁泊區域停泊超過24小時，將會扣分及罰款，一旦信用分扣至零分，便不能再使用服務。

Wing續指：「面對各區單車泊位不足問題，LocoBike由去年起向全港各區大型屋苑 、機構、商場提出合作邀請，希望能提供閒置戶外位置停泊共享單車，目前合作屋邨有大埔太和邨及寶雅苑、粉嶺祥華邨、屯門山景邨、沙田愉田苑等。計劃已實行逾半年，現時加入專用單車泊位的屋苑回饋亦相當正面。」只需於閒置空地劃出部分空間，公司將免費提供線上線下配套，引導用戶集中停泊在專用泊位上，不但方便公眾使用，減少屋苑管理問題，同時降低隨意亂泊帶來的阻礙。

為了進一步推動城市交通的可持續發展，Wing提到LocoBike與城巴共同推出「巴士單車轉乘計劃」，有效促進公共交通和綠色共享單車之結合。一方面，能切實解決「最後一哩路」問題，共享單車可以彌補巴士站和最終目的地之間的距離，讓出行、通勤更為順暢；另一方面，更靈活的出行選擇可以減少私家車使用，進而緩解城市交通壓力和環境污染。而首次轉乘計劃主要覆蓋連接西沙、屯馬綫烏溪沙站及馬鞍山市中心的581號線，以及連接西沙、東鐵線大學站、科學園及白石角的582號線。市民通過掃描巴士上特定的二維碼，新用戶可獲得兩張30分鐘的免費單車通行證，即日使用的；而現有用戶則可享有最多50元的折扣以購買90日無限使用單車計劃，目前反響不錯，我們都在考慮擴展轉乘計劃，增加更多巴士線參與。」Wing道。

LocoBike致力於以行動支持和推廣香港的單車文化，並讓單車成為一種可持續的通勤和休閒選擇。由2024年起，公司與大埔歷奇單車會合作舉辦一系列免費成人單車班，採取巡迴舉辦模式，與本港不同地區組織和機構合作，而每次課程推出後均在48小時內爆滿。單車班分為新手速成班及技術改進課程，課程約3至4小時，幫助新手快速學會單車基本技巧及了解道路安全知識，再到提升單車操控技巧。Wing表示：「課程能讓未學過踩單車的成人打破心理障礙，感受到單車的樂趣，同時提升市民單車操控能力和道路交通安全意識，做到安全出行；並能讓更多市民接觸單車，推廣單車作為一種綠色出行選擇。」