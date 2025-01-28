除夕維園年宵熱鬧　巿民逛得開心滿載而歸　冀身體健康香港更好

新春將至，維園年宵花市今日（28日）踏入最後一日，不少商販開始減價。東網記者於上午10時許到場視察，早上人流不多，通道暢通易行，部分攤位仍未開，不過仍有不少市民都愛看年花，滿載而歸。問及市民新年願望，有來年要考DSE（香港中學文憑試）的同學仔就稱希望學業進步，取得好成績；有市民則希望一家人身體健康，香港更好。

早上時分人流較疏落，天氣好市民都逛得開心，踏入年宵花市最後一日，部分店舖早上已開始衝刺，蘭花只需數十港元已有一棵，亦有店舖叫賣準備大減價清貨。

盧先生一家三口今日特地提早10時左右到場，他稱擔心最後一日下午時分人流漸多，故早些到場不用「逼爆」，今日目標想買蘭花回家，「紫色嘅花喜慶啲呀嘛」，也會看些風車等賀年裝飾，計劃花費數百港元，只要合心意即可。他又稱今年價錢與去年相若，定價不算進取，早上人流也不算少，氣氛熱鬧開心，有過年風氣。

陳同學和梁同學稱原先是學校有在年宵擺攤檔，但也希望逛逛親身感受下年宵市場氣氛，故兩人到了熟食區吃飯，等會兒再到處閒逛。梁同學稱今年人流很多，她去年曾到沙田花市擺檔，但今年在維園整個感覺都不太一樣，而且維園較多原創設計貨品，花檔也不少；陳同學又指，今年年宵貨品價錢不算貴，但熟食檔則有稍升，兩人估計會花費約300港元，除了買氣球下，也會買些食物和公仔掛飾。兩人希望來年DSE順利，學業進步、成績飛躍。

花店太子爺胡先生則指今年人流生意一般，但他認為自疫情後年宵花市的生意難以恢復，「疫情之後呢幾年都差咗」，故今年也入貨少了，但依然堅持每年擺檔，「年年都係呢個地方擺，都算係個傳統」。他又稱與去年相比今年價格有下降，認為花檔之間競爭激烈，市民也更愛「講價」，故即使買的人多了價格也較便宜，生意額或與去年相若，最好賣的即屬水仙，今日稍晏會減價，水仙只剩數盤相信很快會賣完，「要錢唔要貨，希望唔好嘥咗啲花」。