西九兩博物館初一休館　初二至初七設特別開放安排

新春假期將至，留港過節的市民除了拜年，亦可到西九參與文化活動。西九文化區管理局（管理局）今日(28日)公布，西九文化區內兩間博物館在農曆新年假期的特別開放安排，M+及香港故宮文化博物館除了在大年初一(29日)休館外，將於年初二(30日)及年初三(31日)期間維持開放，並會在初二煙花匯演日，實施人流管理措施及特別交通安排。

M+及香港故宮文化博物館會在年初一休館，而年初二及初三則有特別開放時間，M+於年初二當日的開放時間，為上午10時至晚上6時；初三則會特別開放至晚上10時。至於年初四至年初七亦有特別開放時間，M+在初四至初五按照正常開放時間，由早上10時至晚上6時，而初六(2月3日)因屬周一，如常閉館，初七起會回復正常開放時間。

香港故宮文化博物館初二的開放時間，為上午10時至晚上5時，初三至初五就會延長開放至晚上8時，而初六至初七的開放時間為上午10 時至下午6時，原本初七的閉館日會取消，期後則按正常時間運作。而西九內的藝術公園，就於農曆新年期間照常開放，園內餐廳、咖啡店和美食車，則需要向商戶查詢。

由於2025年農曆新年煙花匯演將在初二晚舉行，管理局將於當日在區內實施人流管理措施及特別交通安排。管理局預計年初二晚上將有大批市民前往西九觀賞農曆新年煙花匯演，執法部門和管理局將於當日下午起實施人潮管理措施及特別交通安排。包括按現場實際情況實施單向人流管理措施，藝術廣場天橋將實施單向人潮管理措施。

屆時，藝術廣場天橋將僅作為出口之用，以便市民經藝術廣場天橋離開西九。市民亦可沿藝術廣場天橋或博物館道離開西九前往九龍站、柯士甸站或西隧收費廣場巴士站。當解除西九區內的封路措施時，西九各停車場的出入口將重新開放。