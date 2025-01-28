獲釋被禁錮港人身體及精神狀態良好　前區議員：與家人吃團年飯

再有被禁錮緬甸KK園區的港人獲釋，昨晚(27日)由泰國返港。從中協助家屬的前區議員引述相隔4個月再見到親人，的確是難以用筆墨形容的喜悅，其家屬表示今晚(28日)可與家人一起吃團年飯，又指該名獲釋港人昨晚已回到家休息，其身體狀況和精神狀況還好。

前區議員余德寶今日(28日)在社交平台貼文，指該港人親友況他在此感謝特區政府和泰國政府的協助，感恩特區政府專責小組近日與泰國當地政府協商，促使這名受害人終能早日回到香港。

雖然逐有港人獲釋，但余指其手上上餘下的6宗求助個案，家人們仍然心存盼望，相信及期望特區政府會盡力作出營救，救得一個得一個。明天就是大年初一，家屬及親友表示內心百感交集，一方面對家人尚未回家的現實感到失落，另一方面昨晚當局代表在發言中提及未放棄營救其餘個案，為他們帶來了一絲安慰，期望特區政府仍能全力營救他們的家人。

他續稱，過去的工作主要是協調家屬，促進家屬和政府之間的溝通，如今見到政府更加主動協助及持續關注這個議題，公眾亦有廣泛討論和提高警覺，相信其角色日後可以逐漸減少。