男警涉偷拍女子裙底　搶同袍佩槍　今申保釋遭拒須在監房渡新春

一名男警涉嫌在休班期間，在港鐵尖沙咀偷拍女子裙底，被帶返尖沙咀警署接受調查期間，懷疑突然情緒失控，嘗試觸碰一名同袍的佩槍，他隨即被其他警員制服。涉案男警被控非法拍攝或觀察私密部位及企圖無牌管有槍械罪，案件本月17日提堂，被告須還押。被告今日（28日）向高院申請保釋，結果被拒，意味着他要在監房渡新春。

39歲被告高振宗，控罪書上報稱任職警員。被告被控於2025年1月15日，在港鐵尖沙咀站E7扶手電梯出於觀察或拍攝女子Ｘ的私密部位的意圖，為了從該女子Ｘ的衣服下方，觀察或拍攝其私密部位而操作設備，即操作設備的情況是若非該設備如此操作，該部位本來不是可讓人看到的，及他為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得女子Ｘ同意。他另被控於同日，在尖沙咀警署報案室內企圖無牌管有槍械，即一支警槍。

案件在1月17日在九龍城裁判法院首次提堂。當時控方申請將案押後，以便警方進一步調查，包括翻查相關閉路電視片段，及進行鑑證驗檢。辯方申請保釋，結果被裁判官拒絕。被告今日再向高院申請擔保外出，法官聽罷陳詞後。拒絕讓他保釋。案件已排期3月13日再訊，候訊期間被告續還押。

案件編號：HCCP 65/2025