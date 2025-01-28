去年勒索軟件攻擊逾5400宗創新高　本港教育行業成頭號目標

勒索軟件肆虐，網絡安全備受關注。有軟件公司發布2024年勒索軟件報告，揭示勒索軟件攻擊數量創下新高，去年達5,414宗，較2023年上升11%。增幅反映勒索軟件組織的適應能力，能迅速適應、分化並創新，進一步穩固勒索軟件成為全球企業最普遍的網絡威脅地位。當中香港遭受首要攻擊目標的行業為教育及研究行業，緊隨其後是製造業和零售、批發行業。

Check Point®軟件技術有限公司發佈《Check Point 2024年勒索軟件報告》。去年年初勒索軟件攻擊活動略有放緩，惟第二季和第三季攻擊逐步回升，第四季迎來了大幅增長。單單第四季報告了1,827宗勒索軟件事件，佔全年總數的33%，使去年成為歷史上勒索軟件攻擊最為頻繁的一年。該公司香港及澳門總經理周秀雲指，勒索軟件威脅每年都在不斷升級，儘管執法機構成功打擊了多個大型勒索軟件即服務（RaaS）團體，新團體仍不斷湧現。為了應對這些變化，企業必須優先加強數據保護、監控及快速威脅識別。在2024年，新冒起的勒索軟件組織多達46個，使活躍的勒索軟件組織數量達到95個，比2023年的68個增加了40%。增長反映勒索軟件生態的去中心化，競爭更激烈、創新速度加快，運作效率也有所提升。

對於香港的影響，該公司發布2024年12月《全球威脅指數》報告，指出網絡犯罪分子的攻擊手法日益精密，其中FakeUpdates成為香港最猖獗的惡意軟件，影響近3%的本地機構。Androxgh0st 繼續位居第二，NJRat緊隨其後，分別影響2.78%和1.57%的機構。香港首當其衝的行業，上月為教育及研究行業，緊隨其後是製造業和零售、批發行業。

為應對日益嚴峻的勒索軟件威脅，企業需採取一些關鍵措施，包括部署能實時監控網絡活動及新興威脅的解決方案；採用完善的資料外洩防護策略，減輕數據外洩的風險；定期更新系統，特別是針對Linux和VMware平台的漏洞進行修補；以及幫助員工識別網絡釣魚及其他攻擊途徑，與業界同行及執法機構合作，共享情報並加強集體防禦能力。