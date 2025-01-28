街市買餸人頭湧湧　惟檔主料營業額跌6成

歲晚收爐，不少市民今晚（28日）都會早點回家吃團年飯，而街市也擠滿是買團年飯餸菜的市民。東網記者今日約中午時分到鵝頸橋街市一帶視察，只見買餸人潮極盛，海鮮檔生意尤其火熱。有市民指今年買餸花逾千港元，大部分是海鮮，希望一家人身體健康；亦有兩口子為團年飯買了鮑魚和燒味，坦言價錢與去年相若，相信是受北上消費影響，商戶不敢加價。不過有檔主則直斥政府無能，認為市面氣氛差經濟無改善，團年飯也不見生意好轉，營業額比去年跌約6成。

李先生今日花約1,000港元買餸，他指買了象拔蚌、花螺、鱔等海鮮，又買了羊、牛等肉類，十分豐富，預備自己家中5人一起吃，寄望今年團團圓圓、開開心心、身體健康、一團和氣。他稱雖然今年氣氛比以往稍遜，但整體來說還可以，街市買餸人潮也不少，與去年相若，而他亦今日亦特地提早到街市買餸，「往時兩點打後啲嘢係平，但會好多人，所以今年早啲來。」

呂生呂太在燒臘檔買了燒味斬件，花費約95港元，由於今日人流較多，大約需要等候20分鐘左右。呂生表示，除了燒味外也買了蝦和鮑魚、燒鴨等，因為是兩口子吃團年飯，故份量不算多，共花費約300港元；呂太則稱今年價錢與去年相若，相信是港人多北上店舖也不太敢加價。她又表示，未來數天都會去團拜，今年派利是也派多了，希望「路路都發、經濟好啲、蛇年行好運！」

有人歡喜有人愁，雖然人流不俗，但生果店負責人杜生感嘆今年人流比起以前依然遜色，他直斥政府「無節日氣氛、趕盡殺絕」，不讓商店擺出攤外，令走來買餸買年貨的市民也減少許多，氣氛也變差，「而家街市唔似街市咁」。他又指今年已不敢加價，定價比去年平了至少3至4成，但「平都無用，成個社會各行各業收入都少咗，大家唔會嘥咁多錢過節，反映政府施政不理於民囉。」