特朗普批台奪98%晶片生意　證微軟洽購TikTok

美國總統特朗普周一（27日）在佛羅里達州邁阿密與共和黨眾議員會面，重提將提高電腦晶片、半導體等的進口關稅，將這些產品帶回美國生產。他也提到台灣，認為有98%晶片生意都去了台灣。他同日另證實，美國科企微軟正在洽談收購收購中國短片應用程式TikTok。

特朗普發表講話時直言，不久將來會對外國生產的電腦晶片、半導體和藥品加徵關稅，以將這些必需品的生產帶回美國，因它們離開美國去了台灣，疑指很多美國科企從台灣半導體龍頭台積電採購處理器。他批評前拜登政府的投資政策，強調廠商「不需要錢，需要的是誘因，而誘因將是他們不想支付25%、50%甚至100%關稅」。他又警告，將對進口鋼、銅和鋁以及美軍所需的物品徵收關稅。

特朗普同場笑稱考慮競選第三個任期，指自己為下一次競選活動籌得很多款項，雖然相信沒法使用，但他並非百分之百肯定，因不知道自己能否再選一次總統。美國憲法第22號修正案規定，任何人擔任總統職務不得超過兩次，但日前有共和黨眾議員提案修憲，以讓特朗普尋求第三個任期。

特朗普當晚在空軍一號專機上，被問及微軟是否正討論收購TikTok。他證實消息，稱很多人對TikTok感興趣，該應用程式非常受關注。他又表示，樂見有很多公司正競標收購TikTok，但強調中國不會參與，他們也不希望中國參與。