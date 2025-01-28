港府擬修訂火器及彈藥條例　非法製造火器彈藥可囚20年

政府擬修訂火器及彈藥條例，完善本港對火器的規管，包括建議在除非是以生意或業務方式且領有經營人牌照，否則不可製造火器或彈藥，違者最高可監禁20年；同時須在製造火器時在火器上標識製造商名稱、製造國家等，否則可監禁兩年，當局會於4月向立法會提文條例草案。

相關建議緣於聯合國《槍枝議定書》於2005年生效，加強締約國對合法火器的控制，防止其流入非法管道。而相關議定書2024年1月起適用於中國，包括香港。政府已檢視本地法例，建議多方面修訂火器及彈藥條例，包括將非法製造火器、其元件或彈藥，不論目的為何，訂為獨立罪行。換言之，非法製造的行為將不再只限於生意或業務目的，在條例修訂後，任何人除非是以生意或業務方式且領有經營人牌照，否則不可製造火器或彈藥，違者即會干犯刑事罪行，監禁刑期建議為最高20年。

另外，由於現時條例中並無就非法販運火器或彈藥訂立獨立罪行，執法部門在執法時需以條例下就無牌管有或經營無牌火器或彈藥的罪行執法。政府建議修改條例，將非法販運火器行為訂立獨立刑事罪行，以更準確落實議定書的要求。修例建議亦列明對火器標識的規定，包括須在製造火器時在火器上標識製造商名稱、製造國家及編號及須在進口火器上標識進口國家及進口年份。違反標識規定會被定為刑事罪行，建議罰則將訂為監禁兩年。