180位獨居綜援長者圍爐食團年飯　協會促港府綜援生果金加碼

吃團年飯是農曆新年的傳統。不過經濟不景，通脹日甚，加上政府考慮調整長者福利，對一群申領綜援的長者可謂苦不堪言。今日（28日）「年廿九」，防止虐待長者協會舉辦「愛心送暖迎新春」活動，於酒樓設宴，免費招待180位獨居、正領取綜援的長者，並送上罐頭鮑魚、米等獎品，為長者送上暖意。

協會人員指，近年經濟環境不佳，而且物價上升獨居、綜援長者要「睇住荷包」生活。在公務員連年加薪的情況下，亦希望這群長者亦有得「加人工」，希望政府新一份財政預算案會增加「綜援金」及「生果金」，同時望政府勿削長者乘車優惠。

參與「團年飯」的長者坐滿十多圍，席上不少人需撐扶着拐杖到場。長者們一片喜氣洋洋，愉快地享用蒸魚、燒味等傳統團年傳統菜式。協會又為參加者舉辦抽獎活動，一眾「老友記」非常興奮，有人抽到罐頭鮑魚、長壽麵等。

蔡婆婆與麥婆婆年約8旬，均為獨居長者，日常生開支靠綜援應付。麥直言，綜援「如果有（提升綜援金）就緊係希望加多啲啦，依家個啲都掹掹緊。」蔡就表示，「如果有就可以食多啲，飲茶開心啲！」不過二人亦指，自己生活開支不高，若政府決意要削減乘車優惠、不加綜援也沒辦法，就惟有「慳啲使」。談到新一年的願意，她們就希望身體健康，蛇年世界少一點紛爭。