流浮山動物收容所被迫遷　已斷水電　逾200毛孩陷困境

今日(28日)是歲晚大團圓的日子，然而位於流浮山的一間動物收容所卻陷入被業主迫遷、斷水斷電的困境。該動物收容所負責人表示，場內逾200隻毛孩正面對沒有清潔食水和衞生的危機，情況非常嚴峻，冀有善心人伸出援手，讓收容所在新年看見新希望。

遭到迫遷的動物收容所位於流浮山尖鼻咀，面積約二萬平方呎，負責人謝小姐指收容所由十多年前創辦至今都是同一業主，大家關係一直良好，向來續租順利，可是2023年底租約到期卻不獲業主續租，儘管收容所不斷物色新場地，業主亦曾一度予以通融，可是一年過去仍找不到合適地方，業主於是在去年年底發出最後通牒，繼而截斷場地供水，又於上周一鎖上電箱截斷電源。由於無水無電，收容所難以運作，如何照料貓狗的飲食及清理排泄物，尤其棘手，惟有靠義工用人手搬水到收容所，盡力讓場地的衞生環境不再惡化下去。

謝小姐指尋覓新址十分困難，因場內216頭貓狗需要一定的活動空間，因此面積不能較現址少，且附近不宜有民居以免有動物聲浪滋擾的投訴，租金水平亦是重要考量，她指地產代理曾介紹一幅條件適合的貨倉用地，可惜租金高昂難以負擔；政府亦曾提供土地，惟面積太細且接近民居。但即使找到新址，搬遷動物相當困難，不是一時三刻能辦到的事，畢竟收容所內的年邁傷殘狗隻多達65頭。

儘管曾嘗試聯絡區議員，但謝小姐指未能提供協助。對於目前的困境，她期望在偏遠地點擁有農地的善心人能向收容所出租土地，同時亦急需籌募資金，為新場地或臨時場地的基本費用或購置設備等開支。此外，亦希望現址業主能再寬容一下，延長搬遷限期並恢復場內水電供應。