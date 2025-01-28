數百支持者靜坐陪柯文哲　看守所過年加餸

台灣台北前市長柯文哲因捲入京華城弊案被收押，要在台北看守所度過農曆新年。周一（27日）晚有數百名支持者在台北看守所外集會靜坐陪他過小年夜（即除夕前一天），柯妻陳佩琪亦有現身，帶着丈夫寫下對民眾黨未來期許、發展建議的資料，交給代理主席黃國昌，含淚表示「希望你好好帶領民眾黨」。

陳佩琪表示，她到來是有兩個目的，第一是代替柯文哲跟多年來的支持者說聲謝謝，也希望他們把對前主席的愛轉移給黃國昌跟未來的黨主席。其次，她發現柯文哲寫了很多對民眾黨的期許建議，故特意把這份資料帶過來。當晚參與活動的民眾黨新北市議員陳世軒指出，過去一年對柯來說非常辛苦，尤其柯父身體狀況不好。黃國昌稱，在柯沒被定罪的情況下，台北地檢署用非常薄弱的證據起訴，只為配合賴清德政府押人取供，讓柯無法跟家人團聚，甚至無法照顧父親。

農曆新年將至，台北看守所為了讓被收押禁見、無法回家的在囚人士感受到過年氣氛，特別準備了除夕菜單，包括人參雞湯、佛跳牆及什錦火鍋等菜式。過年期間該看守所收押名單中有不少名人，除京華城弊案其餘被告威京集團主席沈慶京、前台北市議員應曉薇、柯文哲競選總部財務長李文宗外，還有涉及性騷擾案的名嘴朱學恒，以及家暴民進黨前立委高嘉瑜的林秉樞等人。