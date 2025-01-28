外出團年　中餐館指8點後僅4成　調整套餐降價留客

年近歲晚，各家各戶準備吃團年飯。不過經濟環境欠佳，加上受北上潮影響，有餐飲業界表示仍未走出疫情陰霾，今年新年團年飯訂枱滿座較以往遲近一個星期，而且8時後的「尾輪」訂枱率更是只有4成左右，預料生意較以往減少約3成。對於政府力推措施吸客訪港，集團代表就指，內地旅客年輕一代更偏好小店，其消費能力亦不如以往一代，直言「未見到（生意）有好大好轉。」

羅先生是一間位於尖沙咀商場內的高級中餐館的餐廳經理。他指，以往吃團年飯，客人訂枱都會早很多，年廿九、年三十前的一個多星期就會爆滿，不過今年就要到近幾天才滿。他續指，中餐一般晚市分兩輪，分別為6時的「頭輪」及8時後「尾輪」。疫情前，一般周末的尾輪可以達8成入座率。不過早年出現移民潮，有不少高消費能力的港人移民，而且疫情期間市民習慣堂食早關門，導致晚市生意大減。今年團年飯「訂座率爆滿」亦僅限「頭輪」，尾輪訂座大概只有4成左右。

餐廳集團業務營運及拓展總經理麥小姐就表示，近年市民消費模式改變，假日會選擇北上或外遊，而公司亦因應情況調整套餐價錢。以往團年飯，人均消費大約一千至二千港元，而今年的價格就下調至3至6千一圍，約6至12人，人均大概5百至8百不等，透過下調價格、維持食材質素，希望可留住熟客及港人。

政府大力催谷旅遊業，包括去年底恢復深圳一簽多行，希望推動各行業生意。雖餐廳坐落尖沙咀旅遊旺區，不過麥就直言，政府的確有意推廣旅遊，惟暫時短期內未見餐廳的生意因而受惠，平日的人均消費仍較疫前減兩成，希望政府日後可推出更多措施，惠及餐飲業界。