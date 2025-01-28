花車蛇年初一齊匯演　表演嘉賓今綵排預熱　泰國男團出場惹尖叫

由香港旅發局舉辦、一年一度的「國泰新春國際匯演之夜」，即將於明日(29日)大年初一上演。今年表演陣容更勝去年，共有9架璀璨花車、46隊環球表演隊伍，華麗表演陣容融匯地道花車，演繹香港節慶盛事品牌魅力。今日(28日)年廿九除夕，有6隊內地及國際表演隊伍率先到尖沙咀舞台綵排，其中大受歡迎的泰國男團LYKN，一出場即引來場邊粉絲無數尖叫聲，認真威水！

LYKN出場前便有不少粉絲在舞台外圍等待，甫出場粉絲便傳出陣陣尖叫聲，並紛紛大叫LYKN的泰文名字，及舉機瘋狂拍下偶像出場一刻。LYKN一團5人首先用泰文說新年快樂打招呼，之後又說出廣東話「新年快樂」，並表示是第二次來港，成員更表明對香港迪士尼感興趣，日後也希望再來港為粉絲們表演。

除LYKN外，今次亦邀請了來自14個國家及地區的表演隊伍來港，包括一同參與綵排的南韓女團Kep1er、奧地利特技舞蹈團、印尼勇士舞等。參與表演的國家地區數量亦更勝去年，新增了法國、阿根廷、奧地利、印度等國家。

匯演由明晚8時開始，巡遊隊伍由香港文化中心廣場出發，沿廣東道、海防道及彌敦道前行並以香港喜來登酒店外為終點。而匯演開始前約傍晚6時，旅發局會安排多個圍體呈獻雜耍、魔術、舞蹈及街頭音樂，為巡遊路線沿途觀眾熱身。