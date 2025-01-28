去年71名老師被釘牌　按年大增24宗　部分涉師生戀及不當身體接觸

教師違反專業操守而被「釘牌」的數字愈揭愈多，當中不少更涉及師生戀，以及與學生有不恰當身體接觸。教育局呈交立法會的文件披露，去年有71名教師被教育局釘牌，較去年的47宗大增24宗，而根據過去數字，2022年只得21宗釘牌個案，即由2022至2024年間被釘牌的教師數目增加50宗，升幅逾3倍。教育局表示在2024年被取消教師註冊的個案當中，除了干犯盜竊、虐兒、詐騙相關等罪行，亦包括涉及嚴重違反專業操守的個案，主要為與學生有超越師生關係的交往、與學生有不恰當的身體接觸等。

另外，因違反專業操守而被教育局發「譴責信」或「書面警告」的個案亦較2023年大增，譴責信個案數字由13宗增加至38宗，書面警告則由69宗增加至149宗。教育局解釋指，在2023及2024年採取行動的個案明顯增加，當中主要是當局為所有註冊教師每三年進行一次刑事紀錄查核時所發現的個案，當局亦指出絕大部分個案的涉事教師已離開教學行列，但若其涉及嚴重的違法行為或違反專業操守，為保障學童的福祉都會嚴肅跟進，杜絕其重返學校的機會。

教育局由2021/22學年開始為所有註冊教師每三年進行一次刑事紀錄查核，以防有刑事紀錄的註冊教師出現漏報或隱瞞的情況，當局表示已於2021年12月就全港約16萬註冊教師的資料進行刑事紀錄查核，有關跟進工作已大致完成。當局亦於2024年12月展開新一輪的刑事紀錄查核工作，強調如發現漏報或隱瞞的個案，會立即作出跟進，包括向法庭索取相關文件，了解個案的詳情，並依據《教育條例》嚴肅處理。

教育局強調，會嚴格加強教師入職、聘用和管理的工作，確保所有獲准在學校任教的教師均為適合及適當人選，並嚴肅處理教師違法或失德的個案，保障學生的福祉，維護教師專業。另外亦會加強培訓、宣傳及把關的工作，優化教師管理，提升教師專業素質能力在要求教師提升專業操守和素養，推動業界加強師德師風建設的。