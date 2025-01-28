祝願蛇來運轉　打工仔望中1.88億金多寶　學生哥冀收多啲利是

甲辰龍年香港經濟低迷，結業潮不斷，港府更陷入千億財赤困境需「節流」，恐縮社會福利。踏入乙巳蛇年，市民希冀蛇來運轉，香港變得更好之餘，不少人祝福人人新一年身體健康，本港經濟好轉「賺多啲」；打工仔期望升職加薪；單身人士冀覓得伴侶；「學生哥」則希望學業進步和「收多啲利是」。

新年新氣象，東網記者今日(28日)趁龍年最後一天到銅鑼灣維多利亞公園及尖沙咀邀請市民及旅客親手寫下新年願望。徐小姐在揮春寫上「升職加薪」，笑言對現況不太滿意，收入「過唔到入息中位數呀」。她又稱之後會買六合彩，希望贏得新春金多寶，以及祝願香港經濟更好「依家咁多餐廳都執笠，我哋都未去過食就執咗，經濟好返啲，大家搵多啲！」

單身的陳先生則寫上「早日出POOL(即覓得愛侶)」，又說新冠疫情開關後終可到處去旅行，大概去了4至5次，甚至去了歐遊，故希望今年可以繼續過得開開心心，去更多國家旅遊。內地旅客田小姐就在揮春寫「平安喜樂」，指過去一年過得也不錯，希望明年能升職加薪，「加得愈多愈好啦」，又指財運需要再加強，投資能更理想。她又稱個人較實際，故最緊要祝願自己愛的人都身體健康，財運亨通。

陳同學和梁同學就在揮春上寫上「學業進步」。他們透露在來年要考DSE（香港中學文憑試），希望屆時成績飛躍，取得好成績下成功入讀大學，未來好好創一番事業。與太太及兒子逛年宵市場的盧先生則寫上「身體健康」。經歷新冠疫情的他提到，兒子年紀尚幼，大家健健康康沒病沒痛，已是最大祝福。

謝先生則笑言希望在蛇年六合彩金多寶一注獨中1.88億港元頭獎，與心愛的人環遊世界。過去只去過英國的他特別提到希望到瑞士看自然風景，登上少女峰呼吸新鮮空氣。謝明言在香港的生活辛苦，工作枯燥，令人疲累，需要離開一下放鬆心情。