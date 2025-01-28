大學宿舍14人晚膳後屙嘔　曾食大家樂盆菜　疑製作過程生熟交叉污染

節日聚會期間，不少人會選擇訂購盆菜回家享用。衞生署衞生防護中心今日(28日)正調查一宗食物中毒個案，共涉及14名大學生。初步調查顯示，受影響人士曾進食堅尼地城大家樂分店提供及製作的外送盆菜。食安中心懷疑在製作盆菜過程中有機會生熟食物交叉污染，已立即指示有關處所即時暫停供應涉事盆菜。

個案涉及6男8女，年齡介乎18歲至23歲。他們上周三(22日)在一間大學的學生宿舍晚膳時進食盆菜，約25至58小時後出現發燒、腹痛、嘔吐和腹瀉等病徵。其中8名受影響人士已求醫，全部無需入院。衞生防護中心及食安中心的調查仍然繼續，不排除受影響人數會增加。

涉事大家樂分店位於堅尼地城北街16-30號建隆樓地下。防護中心和食安中心人員已到該餐廳進行調查，檢視食物烹調流程和衞生，並抽取環境樣本作化驗。食安中心已向負責人和員工提供加強食物安全和手部衞生的建議。

防護中心提醒，經冷凍處理的盆菜應保持在攝氏4度或以下，提取和運送盆菜時應確保盆菜保持在攝氏60度以上，在食用前須將食物徹底翻熱至中心溫度達攝氏75度或以上。