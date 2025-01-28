酒樓團年飯爆滿　有人豪花7000元叫菜　經理：大多傾向經濟實惠

「飲杯！」在年廿九大除夕，傳統上一家人會吃團年飯迎新歲。眾多家庭選擇多出酒樓用膳。東網記者今日(28日)晚上就到旺角倫敦大酒樓視察，在約7時許酒樓兩層均滿座。蕭生一家今日三代同堂吃團年飯，因為人數太多不想麻煩，選擇外出用饍。新一年，他希望身體健康，大家開開心心，亦希望經濟好轉。不過，酒樓負責人透露雖然訂枱早已爆滿，但顧客點菜都傾向經濟實惠，一圍約3,000至4,000港元。

食客蕭生表示，今年是他們第二年再到這家酒樓用餐，同樣的套餐，整體上大概貴100港元左右，算可以接受。他指，以往每年都會一家人十多人吃團年飯，因為人多，且蕭媽媽年紀亦大，故不想舟車勞頓北上團年。

李女士與家人同樣到酒家團年，飯後打算去行花市。她表示，每一年都有與家人一起吃團年飯的習慣，以往在家煮多，不過自數年家媽媽離世後，便選擇出外吃。今年團年飯，她們一家花了大約7,000多港元，與去年相若。李又表示，身邊不少人亦會北上，不過她與家人就擔心年紀大，怕太麻煩而選擇留港。臨近新年，她就希望世界和平，指世界太多戰爭，亦希望家人身體健康。

不過，未必人人豪花7,000港元吃團年飯。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠透露，雖然年廿九訂枱都爆滿，但客人傾向經濟實惠，舉例以前吃海魚，現在改吃養魚；或以前龍蝦選南澳產地，現在改吃西澳的，又說食材貴了也不敢加價，因此營業額比疫情前輕微少10%至20%。