單日增三男童染甲流留醫PICU　其中一人同時帶甲鏈併發敗血症

目前正值流感高峰期，繼昨日(27日)一名10個月大、未有接種季節性流感疫苗女嬰感染甲型流感的嚴重個案，衞生署衞生防護中心表示，今日(28日)單日接獲三宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，其中兩名患者分別為6歲及12歲男童，均未打季節性流感疫苗；另一人為8歲男童，他同時感染甲型流感及甲類鏈球菌。所有病人均在兒童深切治療部(PICU)留醫。自本流感季節於1月初開始以來，連同上述三名兒童，防護中心累計已接獲8宗兒童感染流感病毒的嚴重個案，當中6宗未有接種疫苗。

首宗個案涉及一名6歲男童，過往健康良好，未有接種季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。他由本周日(26日)開始發燒，昨日到仁安醫院求醫，其後被轉送威爾斯親王醫院，目前仍在該醫院的兒童深切治療部留醫。男童的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實帶有甲型流感(H1)病毒，臨床診斷為甲型流感併發休克。他的家居接觸者沒有出現上呼吸道病徵，就讀的學校近日亦沒有出現流感爆發的情況。

第二宗個案涉及一名12歲男童，有長期病患，未有接種季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。他昨日開始發燒及咳嗽，今日入住屯門醫院，獲安排在兒童深切治療部留醫。男童的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實帶有甲型流感(H3)病毒，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎及休克。他住在學校宿舍，同校近日另有7人出現上呼吸道病徵。防護中心已派員到該校視察，並向校方提供衞生建議。

此外，一名過往健康良好的8歲男童自上周四(23日)開始發燒，昨日開始咳嗽和呼吸急促，同日入住瑪嘉烈醫院，目前仍在兒童深切治療部留醫。男童的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實帶有甲型流感(H1)病毒，血液樣本亦帶有甲類鏈球菌。臨床診斷為同時感染甲型流感及甲類鏈球菌，併發敗血症。翻查紀錄，上周五(24日)一名12歲女童則同時感染乙型流感及甲類鏈球菌，併發肺炎、呼吸衰竭及敗血性休克，由於情況危殆，需在香港兒童醫院PICU留醫。