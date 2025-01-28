黃大仙祠善信等上頭炷香　無懼愈夜愈冷提香待祈願

距離乙巳蛇年不足2小時，近百善信已經冒着寒冷天氣，悉心打扮下到黃大仙祠等候上頭炷香，日藉藝人變身「啲打佬」到場；最早的善信更在提早半日抵達。黃大仙祠將在今日(28日)晚上11時踏入子時的時候，開放大批善男信女湧入廟宇，爭上頭炷香祈福。有市民就祝願新一年家人健健康康、工作順利；亦有市民希望身邊人新一年「平平安安」已經足夠。

入夜後天氣愈來愈冷，但無阻善信提早在黃大仙祠外等候入廟上香。在晚上7至8時，已有近百人開始在祠外排隊等候，最早的善信說在中午已經前來。至約晚上9時，黃大仙祠「一開閘」，數十名市民立即飛奔入內，有工作人員舉起時間牌，方便在子時起分批予善信上香，等候的善信紛紛提着香火率先祈願。另有善信趕及最後一刻還神，上香感謝去年庇佑。

余先生今早11時許到黃大仙祠，在人龍中排第2。他表示，自己過去30多年亦有上頭炷香的習慣，而今年就希望祝願家人身體健康，工作順順利利。他又稱，今年的安排上，因為工作人員「開閘」時「條線放唔晒」，導致信眾「企咗係到」，情況有少許混亂。

迎接蛇年，日藉藝人Soko（和泉素行）準備一套「啲打佬」造型到場。他今年已經是連續第三年上頭炷香，表示「想攞個好意頭」，覺得上了頭炷香後，自己感覺比較幸福，同時亦希望將祝福帶給身邊的朋友。他又指，自己已經來港19年，希望將得到的福氣與包容、支持自己的香港人分享。新一年，他希望香港人、朋友、家人身體健康，可以「平平安安咁過」，勿奢望太多，笑言「今時今日呢個時代，平平安安已經超級難得。」

黃大仙祠將於今晚大除夕晚上9時起通宵開放至年初一(29日)晚上9時。當日善信可在黃大仙祠外的廟宇廣場及黃大仙廣場排隊，9時起可單向流水式入祠上香，到大殿、三聖堂及盂香亭3個敬香點上香後離開，不可停留。祠內將實施單向參神路線及人潮管制措施，不設求籤區、跪拜區及供品區，財神宮、太歲元辰殿、月老殿及從心苑於當日將暫停開放。